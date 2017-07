Van a la idea

La situació que ha viscut Pedro Martínez a València no és tan insòlita com podria semblar. En l’era ACB (que comença el curs 1983/84) hi ha hagut cinc precedents d’entrenadors que, sent campions, no han continuat a l’equip, per raons diverses. El primer va ser Aíto, que després de guanyar quatre lligues amb el Barça va passar a ser mànager general i va contractar el seu substitut, Bozidar Maljkovic (1989/90). A Clyfford Luyk el Madrid no li va renovar el contracte l’estiu del 1994 perquè no tenia carisma (venia de guanyar dues lligues), i el va rellevar per Zeljko Obradovic. Aíto tampoc va voler seure a la banqueta el curs 1997/98, després de tres títols seguits, i el Barça va contractar Manel Comas. També al Barça, l’adeu de Pesic, l’estiu del 2004 i després de dos títols, no va ser ni per voluntat pròpia ni, en el fons, del club, sinó per un enfrontament duríssim amb Valero Rivera, que en aquell moment va fer valer la seva jerarquia (era director de les seccions). Manolo Flores va ser el seu substitut. L’últim cas abans de Pedro Martínez el va protagonitzar Neven Spahija al Baskonia. Ja abans que guanyés la lliga 2007/08, Josean Querejeta –que es guia per sensacions– tenia decidit que el substituiria per un dels entrenadors amb qui s’ha entès millor, Dusko Ivanovic.