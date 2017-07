Ricky és traspassat dels TWolves als Utah

Ricky Rubio, després de sis temporades als TWolves, ha fet les maletes i marxa de Minnesota a Utah. Les dues franquícies han arribat a un acord pel canvi d’aires del base d’El Masnou a canvi de la primera ronda del draft del 2018 que arriba procedent dels Thunder i que ha de ser entre els 14 millors. D’aquesta manera es posa punt i final a un serial que ha durat ja massa temps perquè el català ha estat centre de rumors de traspassos constantment. De fet el mànager general dels TWolves Scott Layden havia assegurat després de l’arribada de Jimmy Butler i de la marxa del base kris Dunn que Ricky tenia “llarga vida a Minnesota”. Queda clar que no. El seu relleu en l aposició de base serà Jeff Teague que ha signat un contracte de 57 milions de dòlars per tres temporades i formarà tripleta de perímetre amb Butler i Wiggins. L’arribada de Ricky a Utah farà que George Hill no continuï a Salt Lake City.

El viatge que farà Ricky Rubio des de Badalona, on es va forma,r fins Utah és el mateix que va fer Raül López al seu dia. El base de Vic va jugar fins el 2000 en el Joventut i va ser traspassat al Madrid on va estar dues temporades. Després va marxar cap a l’NBA on havia estat escollit amb el número 24 del draft, el número que lluiria a la franquícia de Salt Lake City. Allà hi va ser durant tres temporades.