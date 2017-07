Ingles cobrarà 13 milions a l’any

L’exjugador del Barça Joe Ingles ha signat un lucratiu contracte amb els Jazz per a les pròximes quatre temporades per 52 milions de dòlars. L’australià, que serà company de Ricky Rubio a Utah, és el clar exemple del que suposa l’augment dels ingressos televisius a l’NBA. D’altra banda, l’exintegrant de l’Hospitalet i el Manresa Serge Ibaka també ha signat un contracte milionari amb els Raptors. El congolès, que ha estat centre de la polèmica les últimes hores perquè als Estats Units es posa en dubte la seva edat, cosa que ell ha replicat dient que “no he nascut a la selva”, ha signat un nou contracte amb la franquícia de Toronto per als pròxims tres anys a raó de 65 milions de dòlars. Ha renovat amb els Warriors Andre Iguodala per tres anys i 48 milions de dòlars. Un altre que també ha signat un nou contracte és l’extremeny José Manuel Calderón, que percebrà als Cavaliers un salari mínim de 2,3 milions d’euros. Els Celtics han fitxat dos europeus: el croat Ante Zizic (Darussafaka) i l’alemany Daniel Theis (Brose Baskets). Els Sixers han incorporat JJ Redick, dels Clippers, a canvi de 23 milions de dòlars l’any.