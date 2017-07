‘Serial Jaime Fernández’ a la vista: l’Estudiantes iguala

Avui a les 12 del vespre acaba el termini perquè el MoraBanc Andorra decideixi si iguala o no l’oferta per Giorgi Shermadini. L’Unicaja li va fer una proposta per dues temporades amb unes xifres elevadíssimes a l’alçada d’un equip d’Eurolliga. Però tot i que semblava inicialment que el MoraBanc no podria igualar des del club es vol apostar fort per conservar una peça clau en l’engranatge de l’equip. El director esportiu, Francesc Solana, i el tècnic Joan Peñarroya el volen renovar i falta que el president Gorka Arrinda vegi viable econòmicament l’operació. Un dels factors que dona certa tranquil·litat al club en la continuïtat del georgià és que Shermadini es troba a gust a Andorra i això és un punt a favor per si finalment es queda al Principat. Esportivament parlant, els números parlen per si mateixos i avalen la seva renovació: el curs passat el georgià (15,3 punts i 7,59 rebots) va ser el segon més valorat de l’ACB, amb 21,3 de valoració, només per darrere d’Edwin Jackson.