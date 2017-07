El Barça posa en dansa els acords amb Larkin i Hanga

El FC Barcelona Lassa va presentar ahir a l’ACB els acords que té amb Shane Larkin i Adam Hanga per a les dues i les tres properes temporades, respectivament. Amb els contractes signats en poder de la lliga, ara el Baskonia, que els va incloure en el dret de tempteig i que en té els drets en la competició espanyola, té fins aquest divendres a les 23.59 h per valorar si les iguala (i per tant els reté) o per contra se’n desentén, fet que els faria membres de la plantilla de Sito Alonso a tots els efectes.

Els acords del Barça amb Larkin i Hanga feia dies que estaven parlats i entesos, i si la rúbrica s’ha dilatat en el temps ha estat perquè l’un i l’altre tenien l’NBA en el punt de mira. En el cas de l’aler, reunit amb els Spurs a Vitòria poc abans d’acabar la temporada passada, el Madrid també hi estava molt atent i ja havia fet saber al club basc que si passat el període de presentar ofertes no en tenia cap estava disposat a negociar el seu traspàs. Amb el pas fet pel Barça, res d’això val: la temporada vinent en la Lliga Endesa Hanga i Larkin només poden jugar al Palau Blaugrana o al Buesa Arena.

Tant en les quantitats (milionàries) com en els anys, les dues propostes són molt generoses i són un escut protector contra la possibilitat que el club basc les vulgui assumir. Amb tot, quina serà la reacció del Baskonia és sempre una incògnita. A Larkin, que l’any passat va cobrar 900.000 euros nets, Josean Querejeta el volia renovar per tres temporades però el base no va acceptar la proposta. Amb Hanga és diferent, és un jugador que esportivament ja ha donat molt al club –hi ha estat tres temporades i mitja– i, a més, els alabesos ja han fitxat Janis Timma. En qualsevol cas, si Querejeta iguala l’oferta, el punt de partida és que sigui el jugador qui negociï la seva llibertat. Si no hi hagués acord, sempre tenen la possibilitat de buscar-se un equip fora de la lliga espanyola.

Jugadors decisius