L’ACB obre la porta a l’ascens i el Manresa es veu a la LEB

En l’acord a què van arribar el CSD, l’ACB i la FEB la setmana passada, hi havia un pla per passar de 17 a 16 equips en tres temporades, a partir de la 2019/20. La voluntat de reduir el nombre d’equips de la lliga, liderada pels conjunts d’Eurolliga, queda de moment aparcada perquè no hi va haver els vots necessaris per aprovar-la –es necessitaven 12 vots dels 15 clubs presents a l’assemblea amb dret a vot i van ser 11–. El comunicat emès ahir per la patronal deia: “La comissió havia arribat a un principi d’acord amb la FEB i el CSD respecte a la reducció de la competició a 16 clubs el 2019 [...]. No obstant, el text no ha obtingut el suport necessari dels clubs reunits i no s’ha aprovat, i s’ha acordat continuar les negociacions per trobar el model de competició adequat per als interessos dels equips.” La temporada que ve, doncs, serà com l’última, amb 17 equips, dues places de descens i dues d’ascens.