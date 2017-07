Plantilla dissenyada però encara amb arestes

El Barça Lassa de la temporada vinent tindrà ben poc a veure amb el de la passada. A banda de l’arribada de Sito Alonso per ocupar el lloc de Georgios Bartzokas i el fitxatge de Thomas Huertel, ja s’han confirmat les baixes de Renfroe, Munford, Oleson, Perperoglou, Doellman, Lawal, Faverani i Eriksson. I n’hi haurà més: Tyrese Rice marxarà i o bé Moussa Diagné o Sasa Vezenkov seran cedits.

Encara resta fer oficials força moviments, però és un fet que la direcció tècnica té el perímetre molt embastat.

En la posició de base, Shane Larkin és l’escollit per fer parella amb Huertel, i es pensa en un jugador jove per completar el triangle. Hauria de sortir entre Lude Hakanson i Stefan Peno –el suec té ofertes d’altres equips per no complir l’any que li queda de contracte al Barça–, però no es pot descartar una tercera opció. Pau Ribas, Peteri Koponen i Juan Carlos Navarro cobriran la posició d’escorta, i Adam Hanga i Rodion Kurucs, la d’aler alt. Completarà el perímetre Rakim Sanders (1m95, 1989), de l’EA7 de Milà, amb qui hi ha un acord per una temporada. La capacitat física del nord-americà –va aixecar la llebre del seu fitxatge Encestando– fa que també pugui ocupar la posició d’aler pivot i, si l’operació Hanga s’enverinés, és un roc a la faixa per no quedar en descobert en la posició de tres. Prop del cèrcol, Adrien Moerman (2m02, 1988) és també una incorporació lligada –en aquest cas, va ser Gigantes qui ho va descobrir–. El francès provinent del Darussafaka faria posició amb Víctor Claver.