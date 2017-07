Formació en precari

L’infortuni de la lesió que es va fer Pau Ribas la setmana passada en la concentració de la selecció espanyola és, a banda de la frenada en sec de la tornada a la normalitat de l’escorta, un cop baix en la planificació de la plantilla del Barça Lassa. El club té a dia d’avui set jugadors considerats de formació amb contracte, a més de Stefan Peno i Rodions Kurucs, i en calen quatre en una acta de dotze, però les circumstàncies d’uns i altres fan que els comptes siguin un maldecap.

Si tot va bé, Ribas, que ahir va iniciar la recuperació a la ciutat esportiva blaugrana, podrà començar a treballar amb l’alta mèdica en la segona setmana de setembre, però difícilment estarà en un nivell òptim quan comenci la lliga el cap de setmana del 30 de setembre. Víctor Claver, lesionat en el play-off contra el València, en té com a mínim fins al novembre, mentre que el letó Kurucs no adquirirà la condició de jugador de formació fins al gener del 2018. Queden Juan Carlos Navarro i Pierre Oriola, a més de Moussa Diagné, Ludde Hakanson, Marc García i l’esmentat Peno.

Després de la situació generada per la lesió de Ribas, i amb l’historial mèdic dels últims anys de Navarro present, s’imposa que com a mínim un dels quatre acabi formant part de la plantilla. Amb tres jugadors de formació a disposició hi hauria la possibilitat de completar els primers partits de la temporada en la lliga amb jugadors del Barça B, però sembla excessiu pensar que també es faria amb només dos (Navarro i Oriola) perquè qualsevol problema físic deixaria l’equip en fals. En qualsevol cas, l’aparell tècnic del club encara no té un plantejament definitiu clarament esbossat.

El Barça ha de concretar el fitxatge d’un altre jugador interior, però amb la lesió de Claver, i per bé que Rakim Sanders pot ocupar la posició d’aler pivot, la continuïtat de Diagné prendria força. Es vol que un tercer base acompanyi Thomas Heurtel i Phil Pressey, i abans que es lesionés Ribas es tenia coll avall que Hakanson compliria l’any que li queda de contracte cedit (Estudiantes). De moment, però, l’operació s’ha frenat. El suec, concentrat des de la setmana passada amb la seva selecció per jugar la classificació per entrar al premundial, vol un rol i vol minuts, però les necessitats del Barça són ara diferents. Hakanson, com Marc García –també li resta un any de contracte– i Peno són jugadors de formació, però són també exteriors. I si no hi ha res de nou, Heurtel, Navarro i Koponen jugaran l’europeu (del 31 d’agost al 17 de setembre).