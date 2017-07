Mavra i Richard tanquen el perímetre del Divina Joventut

Si el curs passat la Penya pràcticament va arribar a la pretemporada amb fitxatges per fer aquest estiu, el Divina Joventut està fent els deures de pressa. Ahir el club verd-i-negre va oficialitzar dos fitxatges de cop i va tancar el perímetre. Però el fet d’haver incorporat ja els dos extracomunitaris (Patrick Richard i Alex Rouff) fa preveure que tenen també lligat el pivot que els fa falta. Si no, haurien reservat una plaça d’extracomunitari per tenir més opcions de trobar un quatre de garanties.

Aíto el volia

Curiosament, l’arribada del base croat Dominik Mavra és una de les que genera més il·lusió. És un jove que ha estat referent de les categories inferiors del seu país, amb qui va guanyar l’or en els europeus sub-16 i sub-18. Ha passat per clubs històrics com el Zadar o la Cibona, i quan Aíto estava a Sevilla el va voler incorporar però finalment van acabar fitxant Nikola Radicevic. Al seu costat arriba un jugador polivalent com és Patrick Richard. A Israel jugava més de tres que de dos, però a Badalona la intenció és que pugui compaginar també la direcció i la posició d’escorta. Està habituat a jugar doble competició i coneix ja la Champions League, en què va jugar el curs passat amb bons números.

13 fitxes