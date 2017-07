Karnowski, Diagné i Shurna completen un MoraBanc de luxe

No és oficial, però John Shurna, Moussa Diagné i Przemek Karnowski jugaran al MoraBanc el curs vinent. L’equip andorrà ha arribat ja a un acord amb tots tres i en les pròximes hores es faran oficials les operacions. La primera serà amb força probabilitat la de John Shurna (2m06, 1990). El nord-americà és un quatre que arriba avalat pel seu tir exterior des de la llarga distància, amb coneixement de la lliga ACB després del seu pas pel Joventut i el València, i preparat per disputar dues competicions com ho va fer, per exemple, al Darussafaka turc i aquest curs passat al KK Cedevita croat. L’aler pivot, nascut a Glen Ellyn (Illinois), disposa de passaport lituà i, per tant, no ocupa plaça d’extracomunitari. A l’Eurocup va fer unes mitjanes discretes de 5,8 punts i 2,9 rebots en 17 minuts de joc, i en la lliga adriàtica va acabar amb 8,22 punts i 2,9 rebots.

Karnowski: aposta mútua

El fitxatge més sorprenent és el de Przemek Karnowski (2m16, 1993). No perquè no hi encaixi, sinó perquè és una aposta excel·lent del club. Del club i del jugador arribat de la Universitat de Gonzaga (NCAA), que confia molt en el projecte del club andorrà perquè el polonès pugui créixer. L’exemple de Shermadini ha avalat l’operació, perquè ha donat credibilitat a l’aposta per un pivot encara que no sigui atlètic com es porta avui dia en el bàsquet modern. Podríem dir que Karnowski és com els pivots d’abans, però Peñarroya hi confia plenament. L’acord és total i falta, això sí, tancar molts serrells del contracte.

Diagné: acord tancat

El cas del pivot blaugrana és el que està generant més dubtes, perquè al Barça estan ara mateix centrats en altres operacions prioritàries. Tot i que el Barça no hagi fet oficial l’acord amb el MoraBanc, la cessió del senegalès està tancada. Hi havia diversos equips que volien la seva cessió, com el Saragossa i el Fuenlabrada –el seu exclub–, però el fet de jugar dues competicions era prioritari per a ell i per al Barça.

Fam, fam i molta fam