Kulvietis, el tàndem interior amb Jordan

El Divina Joventut té un acord amb el lituà Saulius Kulvietis (2,06 m, 1991). El jugador, nascut a Kaunas, va jugar la temporada passada en el modest Vytautas Prienu de la lliga lituana, on va fer 11,8 punts, va atrapar 4,4 rebots i va donar 2,8 assistències, i en la lliga bàltica va fer 14 punts, va atrapar 4,7 rebots i va repartir 2,3 assistències.

Tot i que no és un especialista en el tir exterior com Luka Bogdanovic, té bon percentatge des de la línia de 6,75 metres –46% d’encert en l’Europa Cup, la segona competició de la FIBA després de la Champions League–. Saulius Kulvietis va debutar en la lliga lituana la temporada 2009/2010 amb el Perlas Vilnius i després va jugar al Pieno i al Sakalai. El 2013 va jugar a l’equip amb més nom dels equips en què ha participat en el seu país, el Juventus Utena, on va estar tres temporades. Amb l’arribada de Kulvietis, el tècnic Diego Ocampo s’asseguraria el quatre que ha de compartir minuts de joc amb Tomasz Gielo i que ha de ser el braç dret de Jerome Jordan en el joc interior. Tot i que a hores d’ara hi ha ja dotze fitxes a l’equip –sense comptar Terrence Bieshaar, amb qui estan buscant la millor opció perquè continuï creixent segurament en la LEB–, la plantilla no està tancada perquè el club busca un altre pivot que pugui ajudar dins i que sigui el suplent juntament amb Simon Birgander.