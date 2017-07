Aposten per Pressey

Amb el Baskonia i el Barça Lassa lluitant per ell, el base de Cincinnati finalment militarà als Celtics i renunciarà a diners per tornar a l’NBA. “En situacions com aquestes, a vegades has d’apostar per tu i creure en el que pots arribar a ser, i en la confiança que tens en el teu joc”, va explicar Shane Larkin, en el podcast de Euroleague Adventures. Ell mateix relatava com havia viscut la incertesa sobre el seu futur: “Els últims deu dies han estat una bogeria. Tenia una oferta del Barcelona i la intenció era jugar allà. Hi havia interès de l’NBA, però no en la situació que m’hauria agradat. Així que anava a jugar a Barcelona. L’últim dia el Baskonia va igualar l’oferta i llavors vaig decidir jugar allà perquè hi vaig fer un gran any. Però Boston em va trucar, em volien oferir un contracte i ho vaig acceptar.”

Amb el Baskonia i el Barça Lassa lluitant per ell, el base de Cincinnati finalment militarà als Celtics i renunciarà a diners per tornar a l’NBA. “En situacions com aquestes, a vegades has d’apostar per tu i creure en el que pots arribar a ser, i en la confiança que tens en el teu joc”, va explicar Shane Larkin, en el podcast de Euroleague Adventures. Ell mateix relatava com havia viscut la incertesa sobre el seu futur: “Els últims deu dies han estat una bogeria. Tenia una oferta del Barcelona i la intenció era jugar allà. Hi havia interès de l’NBA, però no en la situació que m’hauria agradat. Així que anava a jugar a Barcelona. L’últim dia el Baskonia va igualar l’oferta i llavors vaig decidir jugar allà perquè hi vaig fer un gran any. Però Boston em va trucar, em volien oferir un contracte i ho vaig acceptar.”