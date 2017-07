Sanders aterra al Palau i Hanga continua en espera

Rakim Sanders es va sumar ahir al projecte del Barça Lassa. És el cinquè fitxatge de l’era Sito Alonso a la banqueta blaugrana juntament amb Thomas Heurtel, Phil Pressey, Pierre Oriola i Adrien Moerman. I el capítol d’incorporacions encara no s’ha tancat. Amb l’arribada de Sanders el Barça guanya un jugador d’experiència a primer nivell –ha jugat en equips punters europeus–, d’una gran polivalència –pot jugar d’aler però també en posició de quatre gràcies a la seva corpulència– i amb punts a les mans. A més, té bona mà des de la línia exterior amb un 40 per cent d’encert en els triples. Curiosament la temporada passada es va exhibir al Palau Blaugrana amb 27 punts i cinc triples. Va ser el màxim anotador de l’EA7 Milà a l’Eurolliga.

Tot i que l’hongarès va signar el seu contracte amb el Baskonia per a les pròximes tres temporades després que el club vitorià igualés l’oferta del Barça, el cas sembla que no està tancat. Els dos clubs estan negociant el traspàs del jugador perquè també aterri al Palau Blaugrana. Un jugador de petició expressa de Sito Alonso. Altres temes a resoldre encara són el Tyrese Rice, que té contracte amb el Barça però amb qui no es compta tenint en compte que ja s’han fitxat dos bases de nivell com són Phil Pressey i Thomas Heurtel. També s’ha de fer oficial la cessió de Moussa Diagné al MoraBanc Andorra, amb qui ja té un acord total. Un altre cas avançat és el de Ludde Hakanson, que podria signar pels pròxims tres anys amb l’Estudiantes. I qui sembla que no es mourà és Vezenkov, que buscava protagonisme en algun equip d’Eurolliga.