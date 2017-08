Estrena contra el campió

El FC Barcelona Lassa començarà la lliga 2017/18 a la mateixa pista on va acabar la 2016/17, a la Fonteta de València contra el defensor del títol. Serà aquest el partit de més entitat de la primera jornada, una entrega que en el cas del Divina Joventut quedarà posposada per la disputa de la tercera eliminatòria de la Champions League (29 de setembre i 2 d’octubre), sèrie que la Penya jugarà en cas que superi les dues primeres i en la qual per coeficient ja està classificat l’Estudiantes, el seu rival. Encara no un mes després, en la sisena jornada, hi haurà el primer clàssic català de la temporada (Barça-Penya).

Un partit al febrer

El Barça de Sito Alonso debutarà al Palau Blaugrana en la segona jornada (5 d’octubre) contra l’UCAM Múrcia de Brad Oleson i Vitor Faverani. L’equip descansarà en la cinquena, just abans de la primera setmana amb doble partit en l’Eurolliga (Zalgiris i matx a la pista del Milà). Rebrà el Joventut i dues jornades després (12/11) visitarà el Madrid, abans de la segona setmana amb doble enfrontament europeu (a Bamberg i contra el València). Superats els primers dos mesos, el Barça entomarà la part més exigent de la primera meitat de temporada. En la segona quinzena de gener hi ha dibuixada la tercera setmana amb dos partits d’Eurolliga, una seqüència agraïda: visita a Saragossa en lliga (16a jornada), per anar a València i rebre el Brose i el Guipúscoa (17a). Al febrer el Barça només jugarà un partit de lliga, el 4 al Palau contra el València, perquè en la següent jornada (20) descansa, després hi ha la copa (15-18 febrer) i tot seguit la segona finestra amb partits de seleccions, cap de setmana en els quals no hi ha jornada ACB programada. Al març, consecutivament, l’equip jugarà la tornada dels dos clàssics de lliga: Penya-Barça i Barça-Madrid, mentre que la fase regular l’acabarà al Palau contra el MoraBanc, el 24 de maig –la temporada passada dels blaugrana va cloure el 27 de maig.

Final d’any, final de lliga

Amb la primera jornada aplaçada, el Divina Joventut arrencarà amb dos partits seguits a casa, contra el Burgos i l’Obradoiro d’Albert Sàbat. En la sisena jornada visitarà el Barça i en la setena rebrà el MoraBanc. Pendent de si es classifica per a la fase de grups de la Champions –si fos així, la primera jornada és el 10 d’octubre–, destaca el calendari verd-i-negre del final d’any: València-Penya (3/12), Penya-Unicaja (10/12), Bilbao-Penya (16/12) i no hi tornaria a haver partit fins al 2 de gener, contra el Madrid a l’Olímpic, en partit de la 13a jornada aplaçat perquè coincideix amb partit d’Eurolliga. Això i el fet que el Divina descansa en la 14a jornada (30 desembre), podria fer que l’equip, si no jugar la fase de grups a Europa, estigués disset dies sense competir.

Així mateix, la Penya sap que per anar bé ha d’arribar al final de la fase regular amb els objectius complerts perquè, després de descansar en la 31a jornada, els seus últims tres partits són a la pista de l’Iberostar (32a), a casa contra el Baskonia (33a) i a Màlaga (34a).

