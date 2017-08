Voltant per Europa

Que a partir de la temporada que ve hi hagi partit de seleccions enmig de les competicions de clubs no significa que s’alleugeri l’estiu d’enfrontaments. Enguany toca campionats continentals, i els tres clubs que competeixen en la Lliga Endesa amb la llicència de la federació catalana en pateixen les conseqüències. El Barça Lassa és el que té més jugadors en dinàmica de selecció, set, el MoraBanc Andorra en té tres i el Divina Joventut, dos.

En el cas blaugrana, set jugadors que avui tenen contracte amb l’entitat fa dies que treballen amb les seves seleccions. En l’europeu que es farà del 31 d’agost al 17 de setembre és segura la presència de Thomas Heurtel i Kevin Séraphin amb França, Petteri Koponen amb Finlàndia i Juan Carlos Navarro amb Espanya. En aquest últim cas, és pràcticament segur que Pierre Oriola serà l’home que completi el joc interior de Sergio Scariolo.

A més d’ells, el Barça té pendent de resoldre el futur de Tyrese Rice, concentrat amb Montenegro i, sent com és, un dels tres capitans de la selecció juntament amb Dubljevic i Vucevic, sigui com a jugador blaugrana o no, la seva presència en l’europeu es dona per feta –els balcànics comparteixen grup (C) amb els espanyols. Si bé no ha disputat encara cap partit de preparació, Adam Hanga, pel qual el Barça i el Baskonia negocien un traspàs, és amb Hongria i jugarà l’europeu –també en el grup d’Espanya–. És a dir, que si no hi ha cap imprevist, Sito Alonso tindrà, a partir del 21 d’agost quan arrenqui la pretemporada, Pressey, Marc Garcia, Sanders, Kurucs, Moerman, Tomic i Vezenkov –el búlgar està ara en competició, però acaba en menys d’una setmana.

Tres i dos