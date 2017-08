Cop dur per a Llull, el Madrid i Espanya

Mala peça al teler per a Sergi Llull, el Real Madrid i la selecció espanyola.

El base menorquí va lesionar-se greument dimecres en el segon partit de preparació per a l’europeu que jugava Espanya, contra Bèlgica (derrota 71-89), quan encara no s’havien disputat cinc minuts en la qual Llull va trencar-se el lligament creuat anterior del genoll dret. Se’l va examinar en un hospital de Tenerife i s’estima que, pel cap baix, el jugador, que serà operat en els propers dies, es perdrà set mesos d’acció. Ahir se’l va traslladar a Madrid però no ha transcendit el resultat de les noves proves.

La lesió agafa Llull (1987) en plena maduresa de la seva carrera esportiva, consolidat com un dels comptats jugadors determinants a Europa. Vigent MVP de l’Eurolliga (16,5 punts i 5,9 assistències), la consagració en l’elit competitiva continental ha coincidit amb la marxa de Sergio Rodríguez i amb el declivi físic de Rudy Fernández i Felipe Reyes en el Madrid, sent el dinamisme i la determinació del seu joc l’eix diferencial del conjunt de Pablo Laso. Sense ell l’equip blanc queda momentàniament amb Luka Doncic i Facu Campazzo com a bases.

A efectes immediats, qui primer patirà la seva absència serà Espanya, que del 31 d’agost al 17 de setembre defensa el títol del campionat d’Europa de seleccions. Llull n’era un dels pilars, en aquest cas també perquè era l’escorta titular de Sergio Scariolo. Absent el de Maó, i amb Pau Ribas igualment lesionat, el substitut lògic hauria de ser Joan Sastre, repartint-se els minuts en les posicions de base i escorta entre Ricky, Sergio, Vives, Navarro i ell, amb Abrines i San Emeterio en la de tres i amb Juancho Hernangómez enllaçant la de tres i el quatre.

Ahir i avui els jugadors del combinat espanyol han tingut festa i demà tornaran a l’activitat per preparar el següent enfrontament amistós, dimarts, a Madrid (20.45 h) contra Veneçuela.