L’ACB acata la decisió del jutge, el Betis és readmès i torna la lliga de 18 equips

La Lliga Endesa 2017/18 tornarà a ser de 18 equips i no de 17 com estava previst i com va passar la temporada passada. Així ho va dictaminar dilluns de la setmana passada un jutge després d’admetre el recurs presentat pel Betis i ahir, en l’assemblea de l’ACB, els clubs ho van acatar. No va haver-hi votació per decidir si s’acceptava o no la resolució cautelar favorable al Betis dictada pel lletrat, simplement es va acatar. “El Betis serà equip ACB 2017/18 per mandat judicial”, deia fa deu dies el president de l’entitat andalusa Fernando Moral. I així va ser.

9 a 7

Assumida una nova temporada amb 18 equips, els disset clubs presents en la reunió van portar a votació si es continuava el litigi i es presentaven al·legacions contra la resolució de la denuncia feta pel Betis, fonamentada en les “irregularitats en la modificació dels requisits econòmics per accedir a l’ACB.” D’una banda, per defensar davant del jutge el que els clubs havien acordat conjuntament amb la federació espanyola i el Consell Superior d’Esports, i, d’una altra, i conseqüència de la primera, per poder tirar endavant el pla previst segons els qual a partir de la temporada 2019/20 la lliga havia de passar a ser de 16 equips. El resultat de la votació van ser de nou clubs favorables a no continuar b el litigi pels set que apostaven per tirar endavant les al·legacions, amb l’abstenció del Burgos, el nouvingut. Els set clubs que volien respondre a la resolució cautelar van ser els cinc d’Eurolliga (Barça, Madrid, Baskonia, València i Unicaja), a més del Joventut i de l’Andorra.

Nou calendari