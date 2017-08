El mètode que flaqueja

La benintencionada estratègia del nou equip directiu la FEB per donar més relleu al bàsquet femení a partir de cuidar més la Lliga Femenina i les competicions que s’hi vinculen –a diferència de l’àrea masculina, la FEB organitza les competicions de nivell més alt i els seus equips disputen l’Eurolliga i l’Eurocopa– podria trobar dificultats imprevistes.

L’anomenat método FEB, reivindicat per la federació espanyola pels seus resultats a nivell de seleccions, tindrà un balanç més aviat pobre al final de l’estiu pel que fa a les competicions femenines, si més no comparant-ne els resultats amb els estius anteriors.

Queda la joia de la corona, la selecció espanyola sènior que acaba de guanyar l’europeu. Aquí, però, el mètode punxa en un altre aspecte, la capacitat de retenir aquestes jugadores en la màxima competició FEB, la Lliga Femenina. Només cinc de les dotze campiones d’Europa jugaran en clubs FEB. En els últims cinc anys, aquesta xifra s’ha mantingut constant, entre quatre i cinc.

La LLF recupera Laura Nicholls (a Salamanca, després de tres anys entre Turquia, Polònia i Itàlia) i María Conde (que deixa la NCAA i va a Girona) però en contrapartida Leo Rodríguez (Girona) ha marxat a Polònia. L’estiu passat, a Rio, també eren cinc les jugadores que van passejar la plata per la LLF, però només dues (Domínguez i Gil) van jugar amb regularitat. El 2015 i el 2014 la xifra baixava a quatre i el 2013 tornaven a ser cinc.

I de les que s’han quedat a la competició FEB, la majoria han tingut un paper molt secundari en les seleccions que ha dirigit sempre Lucas Mondelo –el tècnic tampoc dirigeix cap equip de LLF des del 2012–, com és el cas de María Conde i Bea Sánchez aquest estiu, Leo Rodríguez, Luci Pascua i Laura Quevedo als jocs de Rio i la mateixa Pascua o Laura Herrera en l’euriopeu del 2015.

Hi ha nou jugadores que han estat fixes en les convocatòries dels últims anys. Laura Nicholls, Sílvia Domínguez, Alba Torrens, Laia Palau, Marta Xargay i Laura Gil no se n’han perdut cap de les últimes cinc. Anna Cruz i Leticia Romero han estat les últimes quatre i si Sancho Lyttle només ha anat a tres ha estat per la seva edat i els seus estius a la WNBA. D’aquestes nou peces bàsiques, cinc no han jugat a la Lliga Femenina en aquest període (Torrens, Palau, Cruz, Romero i Lyttle) i només Laura Gil s’ha mantingut fidel a la competició FEB.

Per descomptat, darrere l’èxode hi ha l’element econòmic. Només un club de LLF, el Perfumerías Avenida, pot competir salarialment per retenir una jugadora d’aquest nivell (Sílvia Domínguez i Nicholls en són exemples). A llarga distància, l’Uni Girona i rere seu, alguns clubs amb empenta (Gernika, Ferrol) però encara per consolidar-se.