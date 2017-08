Navarro fa un altre cim

Juan Carlos Navarro va ser el gran protagonista del tercer partit de preparació per a l’europeu de la selecció espanyola, jugat ahir a Madrid.

L’escorta de Sant Feliu de Llobregat va esdevenir el jugador que més vegades ha lluït la samarreta d’Espanya (240), superant les 239 internacionalitats de Juan Antonio San Epifanio. Navarro va entrar quan faltaven poc menys de quatre minuts per acabar el primer quart i, instants després, el joc es va aturar per retre-li un homenatge en el qual hi van intervenir el president de la federació espanyola, Jorge Garbajosa, l’esmentat Epi, que li va entregar una samarreta amb el dorsal 240, així com la seva esposa i les seves dues filles. També li va dirigir unes paraules el seu gran amic Pau Gasol. El capità del Barça, que va debutar l’any 2000 en un partit amistós, ha aconseguit nou medalles en aquests més de disset anys defensant la samarreta espanyola. L’or del mundial 2006 i els dels europeus de Polònia (2009) i Lituània (2011) són, juntament amb les plates dels Jocs (2008 i 2012), els seus grans èxits, guardons als que s’hi ha d’afegir dues plates més en europeus (2003 i 2007) i dos bronzes, en uns Jocs (2016) i en un europeu (2001).