L’Uni perd Nádia Colhado fins a finals de setembre

La lesió de Keisha Hampton no va passar d’un ensurt, però la de Nádia Colhado, la pivot titular de l’Spar Citylift Girona, ha estat de veritat. La brasilera, operada d’una lesió a la mà esquerra, no estarà disponible fins a la segona quinzena de setembre, ja que el dia 15 està previst que li retirin els elements de fixació de tres ossos, i a partir d’aquell moment podrà iniciar la rehabilitació.

La pivot brasilera, per tant, no estarà disponible el 16 de setembre per al partit contra el Sant Adrià (Lliga Catalana) i aventurar que pugui jugar una hipotètica final contra el Cadí (24 de setembre) és agosarat. Quatre dies més tard, l’Uni ha de jugar la supercopa a Salamanca i l’1 d’octubre arrenca la Lliga Femenina a Madrid. Després de dos mesos amb la mà immobilitzada amb guix, tot molt justet. Per sort, la mà afectada no és la de tir (Colhado és dretana) i la lesió no impedeix fer una preparació física ordinària a nivell de gimnàs i tren inferior.

Ve de lluny

Colhado ja tenia problemes al canell mentre jugava amb el Guipúscoa. De fet, des de la primavera se’l protegia amb un embenatge. Però les molèsties van anar a més i al juny li van fer una infiltració amb corticoides que no va aportar cap benefici. Una ressonància magnètica va revelar que tenia trencat el lligament que uneix els ossos escafoide i semilunar. En aquests moments la jugadora ja estava sota la disciplina de les Indiana Fever, però probablement per la lesió, el seu paper a l’equip era menys que residual i per això va decidir operar-se el 15 de juliol. A més de reparar-li el lligament, li van fixar provisionalment els ossos escafoide, semilunar i gran.

Romeo ja descansa