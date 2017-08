L’Actel Força Lleida persisteix

L’Actel Força Lleida 2017/18 va començar a gestar-se encara amb mitja temporada passada per jugar-se. O abans, perquè de seguida es va veure que les coses anaven bé i que hi anirien fossin quines fossin les circumstàncies. Quan les coses van bé, el més sensat és no tocar-les gaire i insistir-hi tant com es pugui, i aquest és el patró que s’ha seguit a Barris Nord.

Encara amb el fitxatge d’un exterior per fer i l’acomodació d’un cinquè pivot per completar la rotació prop de l’anella, la nova plantilla de Borja Comenge té cara i ulls, cos i ànima.

Que el tècnic de la Franja torni a ser el governador de la nau és el primer missatge, i que Kregor Hermet passi a ser un dels jugadors importants del joc interior n’és un altre: el club treballa per donar projecció els joves i el fet de donar l’alternativa a l’estonià, que l’any passat va estar en dinàmica del primer equip, dona sentit a la feina i a les intencions de club i jugador. Assolir la cessió, un any més, de Marc Martí del Saragossa, renovar un pivot contrastat en la categoria com Papa Abdoulaye i fitxar el pivot de Nova Zelanda Mike Karena quan els equips encara es posaven al mercat són moviments de peces de dominó. Si bé encara hi ha una remota possibilitat que Alfons Alzamora acabi sent el cinquè pivot, el més probable és que aquest paper vagi destinat a un jugador jove.

Al perímetre la idea vertebradora l’ha donat la voluntat de trobar un base que fos complementari, quasi oposat, a Marc Rubin de Celis. Un jugador com el canadenc amb passaport de Jamaica Jarred Jackson, amb punts, creador d’avantatges des de l’un contra un i home d’associacions curtes. Al seu costat, una segona ona expansiva ofensiva, Brano Dukanovic, balcànic amb rang de tir llarg, que posa la pilota a terra i que sap jugar per parelles. Jackson i Dukanovic s’han d’encarregar dels punts mentre Juanpi Sutina i Miki Feliu, renovat per dues temporades, els ensenyin el camí: el club, el dia a dia i el tarannà de la lliga. Als nouvinguts i als jugadors vinculats com ara Jordi Bergadà, Albert Lafuente i Víctor Vinós.