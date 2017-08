Els clubs grans posen interessos en comú al marge de l’ACB

El Barça, el Madrid, el Baskonia i l’Unicaja –és a dir, els clubs més habituals en l’Eurolliga– s’estarien tornant a plantejar alguna mesura de força per aconseguir la reducció d’equips a l’ACB –havien de ser 17 i finalment, amb el rescat del Betis, són 18– o, alternativament, abandonar l’associació de clubs per disputar només l’Eurolliga o impulsar una competició paral·lela a l’ACB –amb menys equips i jornades, és clar– a partir de la temporada 2018/19, que completarien amb altres clubs invitats. Aquesta informació, acompanyada d’una imatge en què apareixen Albert Soler (Barça), Josean Querejeta (Baskonia) Juan Carlos Sánchez (Madrid) i Eduardo Garcia (Unicaja) la va publicar ahir a la tarda Mundo Deportivo.

No hi ha confirmació provinent dels clubs, però és una evidència que tenen interessos comuns, i no només la incompatibilitat del calendari ACB amb el de l’Eurolliga (en la imatge no apareix cap representant del València, que també la disputa). Per exemple, podrien estar buscant un nom de consens per presidir l’ACB després de la dimissió de Francesc Roca.

En tot cas, la pressió per reduir el nombre d’equips de l’ACB a 16 com a màxim no és nova. El 9 de maig els mateixos quatre clubs van abandonar una reunió de treball preparatòria d’una assemblea de l’ACB abans que es desplegués l’ordre del dia, en vista que la resta de clubs es negaven a abordar la reducció d’equips.

Els clubs d’Eurolliga ja havien fet aquest plantejament a principis de la temporada passada. El canvi qualitatiu és que, mentre que fins ara se n’havia parlat en el marc de les reunions o assemblees de l’ACB, ahir va ser de manera privada, en un restaurant de Barcelona.