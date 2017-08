Rice i Montenegro examinen el campió

La selecció espanyola inicia avui el camí per tornar a pujar al més amunt del podi com ha fet en tres dels últims quatre campionats. El primer obstacle en la fase prèvia que disputarà a Cluj-Napoca (Romania) és el Montenegro de l’encara blaugrana Tyrese Rice (16.45 h, Cuatro). Tot i que no és un partit a vida o mort, sí que ha de servir per començar a marcar la línia de joc. S’han acabat les proves de la preparació, en què Sergio Scariolo ha intentat diferents defenses, ha alternat situacions amb Ricky i Sergio Rodríguez jugant junts... Ara no es pot fallar.

Montenegro arriba segurament en el millor moment de tota la seva curta vida com a selecció i amb primeres espases. El líder és Nikola Vucevic, jugador de 26 anys amb prou experiència per portar el timó dels seus. El dels Magic d’Orlando (NBA) estarà secundat pel pivot del València Basket Bojan Dubljevic i pel base nord-americà nacionalitzat del Barça Tyrese Rice, encara pendent del seu futur després que Nacho Rodríguez li comuniqués que no compten amb ell. Rice ja va jugar en el darrer europeu amb Montenegro el 2013, on van acabar quinzens, la millor classificació que han aconseguit mai. A la plantilla hi ha altres vells coneguts com ara Marko Todorovic (ex-Barça i ex-Penya), l’aler del Madrid Dino Radoncic, que havia jugat al bàsquet de base blaugrana, i una sèrie de jugadors amb experiència i talent. El gran mestre, però, és a la banqueta, i és Bogdan Tanjevic. El mític entrenador va ser contractat el 2015, quan Montenegro va quedar fora de l’europeu, i podria tancar així la seva trajectòria com a tècnic de seleccions. Ja té 70 anys i ha estat medallista amb tres seleccions diferents (Itàlia, Iugoslàvia i Turquia).

Catalans al poder