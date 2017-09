Abús de poder

Mentre els rivals fan camí com poden –ahir li va tocar relliscar a Sèrbia–, Espanya s’està passejant, exhibint un grau d’excel·lència i una superioritat mai vistes. Almenys en la primera fase, ja que, fins ara, l’equip acostumava a arrencar els torneigs al ralentí per anar apujant les revolucions en el moment que s’hi juguen les garrofes, durant els encreuaments.

La competició acaba de començar, però la realitat palpable avui dia és que difícilment algú podrà pujar a cavall dels de Scariolo si mantenen aquest to. La República Txeca, com ja li va passar també a Montenegro divendres, va estar irreconeixible, fora de lloc, sotmesa.

El canell de Kriz va arrencar fi (set punts en els tres primers atacs) i els txecs volien fer valer la seva polivalència per plantar cara. Però la selecció espanyola també tenia la seva idea de partit, i ben aviat la va imposar a partir de Ricky. El base produïa en atac de tot arreu (14 punts sense error en el primer quart), però tant o més valuosa era la feina de contenció a Satoransky. Sense el seu far, el joc rival perdia substància i els atacs acabaven derivant en errors o tirs precipitats que l’únic que feien era alimentar la transició espanyola. La sagnia era inevitable si a la pintura, a més, Pau Gasol hi feia tot el que volia (14-33 al final del primer quart).

La República Txeca vivia en estat de xoc i ni tan sols podia treure rèdits als rebots d’atac, perquè de fora, no trobava encert. I encara que hi hagués la segona unitat a pista, Espanya obria més escletxa, ja que la feina al darrere era sublim, amanida amb el domini aclaparador del rebot (28 a 12 a l’equador). Ni el 23-56 de la mitja part li va fer aixecar el peu de l’accelerador i la verticalitat el conduiria fins a un +41 en el tram final de tercer parcial, després d’un contraatac de Sastre (33-74, 28’). L’últim quart sí que va ser absolutament banal, sense tensió i un simple intercanvi de cistelles. Avui, jornada de descans que pot servir per recuperar Abrines, baixa ahir per molèsties en un genoll.