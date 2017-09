Marc Gasol, el desllorigador

Es diu aviat, però Espanya ha accedit per desena vegada seguida a semifinals de l’europeu, totes des de l’edició del 1999. Una dada brutal, es miri per on miri, i que únicament és superada per les vint vegades que hi va accedir l’URSS, entre el 1951 i el 1989 i tallades per la seva dissolució.

Lluny del que pugui donar a entendre el resultat final, l’equip no ho va tenir gens fàcil per tirar a terra el mur alemany. El rival va posar-li mil traves, dificultant-li la circulació de pilota i la connexió amb els pivots, però els de Scariolo no van perdre mai la serenor. Refugiats com és habitual en el treball al darrere per sobreviure, van trobar en el canell de Marc Gasol, sublim ahir i inspiradíssim a finals del tercer parcial, el salconduit cap a les semifinals. Ni l’esforç generós de Schröder va poder-ho contradir.

Enterboliment

La posada en escena va ser horrorosa. El pla alemany, amb tots oberts –buscant clarament treure els Gasol de la zona– i molta energia en defensa, se li va ennuegar a l’equip, que no podia tampoc limitar la incidència en el joc de Schröder. I, el temps mort de Scariolo va ser obligat (11-2, 4’). El tècnic va fer entrar Rodríguez per jugar amb dos bases i recuperar fluïdesa en atac. No la va trobar, si bé la feina dels Gasol a la pintura –seus van ser 14 dels 16 punts espanyols en el primer quart– minimitzava els problemes, almenys els del resultat, a la recta final de parcial (19-16). El principal dèficit d’Espanya era la falta d’equilibri. No va arribar cap punt exterior fins ja ben entrat el segon quart, un triple de Sastre (25-23, 13’). El mallorquí, des de la banqueta, va ser capital, collant i desgastant Schröder, durant els descansos de Ricky. Ell va injectar la seva energia al grup i l’increment de revolucions al darrere no va tardar a reflectir-se en el marcador (27-32, 17’). Però ni aquesta fase d’intimidació i pèrdues va destarotar Alemanya, que va arribar a la mitja part amb les constants vitals totalment intactes (33-34).

Schröder i Marc