Classe i contundència

Plata en el mundial del 2014 i plata olímpica l’estiu passat, la Sèrbia de Sasa Djordjevic podrà aconseguir demà la primera medalla d’or en la final de l’europeu que l’enfrontarà a Eslovènia després de superar Rússia amb Bogdanovic i Marjanovic marcant el ritme de pas.

Els balcànics van entrar en ritme de partit amb celeritat, a través del rebot ofensiu i localitzant anotació en la transició (8-12). Bogdanovic ja destacava, i Rússia, incòmoda, s’equilibrava amb Sved i Vorontsevitx (20-25). No aconseguia passar amb fluïdesa, però resistia els primers bons moments dels serbis (26-28, 12’). L’aparició de Marjanovic va canviar-ho tot. Imponent en atac, el seu treball defensiu arrodonia l’agressivitat dels exteriors en la primera línia d’acció, i negant qualsevol línia de connexió els de Djordjevic van transformar el 0-14 que va definir la primera meitat (26-42, 16’). En estat de xoc, els de Bazarevitx, sense encert en el triple (4/12), van fer prou aturant el cop i mantenint el dèficit en la mitja part (34-48).

Amb més determinació al darrere, Rússia va tornar a la semifinal amb el triple (4/5) que li havia faltat fins aleshores (52-57, 27’), però la tercera falta de Mozgov i la serenor de Sèrbia, capitalitzada ara per Jovic, van tornar les coses allà on eren (57-66, 30’). Però el base es va lesionar, Marjanovic va cometre la tercera falta i, coincidint amb una acció antiesportiva de Guduric, el partit es va estrènyer (65-69, 33’). L’empenta era russa i Sèrbia, sense la seva brúixola (Jovic) i amb Bogdanovic cansat, va veure com Sved, obstinat en el seu joc, situava el 73-75 a quatre minuts del final. Però l’escorta del Khimki és desmesurat en l’encert i en l’error, i Bogdanovic, després de reposar un parell de minuts i interpretant perfectament el moment, va tornar a temps per sentenciar amb un triple a 1:45 (74-81).