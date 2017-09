Història i bàsquet

El bàsquet dels Balcans està de festa i quan això passa, sigui de la contrada que sigui, el bon aficionat xala.

Eslovènia i Sèrbia juguen aquest vespre a Istanbul (20.30 h, Cuatro) la final del campionat d’Europa de seleccions amb la voluntat compartida de connectar el brillant joc mostrat durant el torneig amb la història. En el cas d’Eslovènia, per completar amb el metall daurat la gesta de guanyar una medalla per primera vegada des que competeix defensant estat propi. Per a Sèrbia, el títol significaria tancar definitivament la travessia del desert i proclamar-se campiona per primera vegada des del mundial del 2002, tot i que estrictament es podria considerar també que el d’avui seria el seu primer títol perquè aleshores encara competia amb Montenegro –d’aquell combinat, tanmateix, només Drobnjak no era serbi.

De dos en dos