Pels segles dels segles

Com en un conte de fades, Eslovènia es va coronar campiona d’Europa. Va arribar a la cita en l’anonimat, sense que ningú la tingués en compte, i a l’hora de la veritat, ha anat traçant el seu camí, esmicolant rivals a cop de transició i verticalitat fins a arribar a l’Olimp, a tastar el sabor de l’èxit. La final va ser majúscula, de poder a poder i amb els d’Igor Kokoskov superant una adversitat rere l’altra. Tothom sap que Dragic i Doncic en són els fars, però els últims tres minuts els va afrontar sense ells. Un estava exhaust i l’altre, amb un esquinç de turmell des del tercer quart, fora de combat. La resta va exhibir personalitat i va acabar escrivint una gesta per a la història.

D’entrada, van ser els serbis els que van imposar el seu guió. Volien fer valer la superioritat interior i la va trobar amb Bogdanovic de generador de joc. Els eslovens se sentien collats, incòmodes. Ni podien córrer –domini del rebot i la zona del rival– ni tenien encert de l’arc (1/6 triples al tram inicial) i això es traduïa en el resultat (13-18, 7’).

L’aparició, des de la banqueta, de Prepelic i Randolph va injectar energia a l’equip eslovè, que ja no permetia connectar amb els pivots a Sèrbia tan fàcilment i va començar a controlar el rebot a la seva anella. Prepelic –sublim als dos costats de la pista– va encendre la metxa amb el seu canell i els de Kokoskov van accelerar el partit de tal manera que el rival es va veure desbordat (41-30, 16’). Especialment inspirat es va mostrar Dragic, imparable a camp obert i amb 20 punts en el segon quart. En total, 26 a mitja part, a la qual es va arribar amb 56-47.

El base eslovè va anotar un triple tot just tornar de vestidors, però l’equip serbi el va anar castigant, variant el seu defensor –amb Jovic masegat, Micic va fer bona feina– i utilitzant els contactes. I, si bé ho trampejava, la diferència anava disminuint perquè s’havia perdut la fluïdesa ofensiva i també el rebot. Va ser un moment crític per a Eslovènia ja que, en una acció fortuïta, va caure Doncic lesionat i no tornaria (63-57, 26’). Sèrbia li va posar l’alè al clatell un minut després (63-61) per bé que tres accions consecutives (Randolph, Dragic i Prepelic) el van tornar a propulsar (69-61, 28’).

La segona unitat va resistir l’absència de Dragic en l’inici de l’últim quart per agafar aire, però el rival no es desenganxava. Quan va tornar el que seria MVP de la competició ho va fer fatigat i sense la frescor anterior. Es constatava en triples forçats, i que lògicament no entraven. Sèrbia ja ensumava sang (77-78, 36’) i Kokoskov va decidir treure Dragic de la pista. I la resta ho va brodar. Prepelic i Randolph fent punts bàsics en atac i Vidmar, baluard en defensa, fent un tap decisiu a Bogdanovic a 1:20 del final i 86-82.