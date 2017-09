Àngels i dimonis

Des de Ljubljana fins a l’últim racó d’Eslovènia, continuaven ahir en un núvol, assimilant el primer or en un esport col·lectiu des de l’assoliment de la independència, el juny del 1991. El bàsquet, a més, no és un esport qualsevol en aquest menut país, que supera de poc els dos milions d’habitants. Hi ha molta tradició i afició, com ha quedat evidenciat en el 92% de share de la final al país per televisió. Una barbaritat.

Més enllà de tot el deliri col·lectiu, l’equip balcànic ha despertat una empatia generalitzada. Per la seva condició de ventafocs i, sobretot, per la proposta impulsada des de la banqueta per Igor Kokoskov. Un joc que aposta per la verticalitat, però adaptable al cinc per cinc per la capacitat de creació dels seus dos eixos (Dragic i Doncic). Però, reduir-ho tot a ells dos seria injust i inexacte. El grup té rols definits –tan sols cinc superen els vint minuts (a banda del duet estrella, hi arriben Prepelic, Vidmar i Randolph)– i molta substància, com va quedar demostrat contra Sèrbia. Els dos líders no hi eren, amb problemes físics –el tècnic va treure Dragic quan faltaven 3:50 per al final amb 80-80–, però l’equip va respondre des de la fe i la reivindicació.

El podi

D’entre els aspirants que va enviar a la lona, Sèrbia i Espanya. Tots dos han pujat al podi –plata i bronze, respectivament– i això no es pot considerar mai un fracàs. En tot cas, i sobretot els de Scariolo, venien a la cita a una altra cosa, a penjar-se el quart or en les últimes cinc edicions. Però, al contrari que en cites anteriors, el pas dels dies li va fer perdre gas i ja va exhibir més fragilitat de l’habitual a partir de vuitens. I la densitat argumental eslovena va ser inassumible, per la seva precarietat defensiva al perímetre. L’absència d’Abrines es va notar, especialment quan les defenses es tancaven i ofegaven els Gasol, limitant-los l’espai. El mèrit de Sèrbia, tot i perdre la tercera final consecutiva d’un gran torneig –copa del món, Jocs Olímpics i ara l’europeu–, és la seva perenne competitivitat. I això que els faltaven elements de pes, com Teodosic, Jovic, Kalinic i Bjelica, per citar-ne alguns. No van assolir el metall, però és molt ressenyable la participació de Rússia i Letònia. Els primers, per sortir de les tenebres amb la proposta de Bazarevitx. Sved era l’epicentre de tot –ha fet 24,3 punts en la cita i el seu canell de gel va ser determinant a quarts i també a vuitens–, si bé va mostrar en el partit pel bronze que, sense ell i endurint la defensa, també pot fer mal a qualsevol. Letònia va dir adeu a quarts, però va deixar entreveure el que pot ser capaç de fer en el futur. Amb el millor atac (91,6 punts) i la millor ràtio entre assistències i pèrdues (24,3 per només 11), va dur Eslovènia al límit. Porzingis, juntament amb Doncic, són el futur del bàsquet FIBA.

Decepcions