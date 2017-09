Blaugrana per sempre

Són dies molt intensos per a Juan Carlos Navarro. Tot just diumenge passat assolia el bronze europeu en el seu darrer partit amb Espanya –ha liquidat aquesta etapa amb deu medalles i batent el rècord d’internacionalitats– i, ahir, va signar un nou contracte amb el Barça, que el lligarà a l’entitat més enllà de la seva retirada del bàsquet en actiu. El nou acord entre les dues parts és per als propers deu anys i es va rubricar amb la presència de Josep Maria Bartomeu, el president, que va lloar la figura del capità blaugrana: “És un referent i ha de ser un exemple en el futur per als joves de la nostra base. I és també un mite. Ho ha guanyat tot tant amb el Barça com amb la selecció. És història i ha de continuar amb nosaltres.”

Navarro, que té previst incorporar-se demà dijous al grup coincidint amb el principi de l’estada a Platja d’Aro, complirà la vintena temporada al primer equip del Barça, amb l’única interrupció de l’exercici 2007/08, quan va marxar als Grizzlies per provar a l’NBA. De fet, el proper 23 de novembre es compliran vint anys del seu debut amb la samarreta blaugrana, contra el Covirán Granada, al Palau, a través de Joan Montes (10 punts en 10:43 en pista). En el comunicat, es ressaltava que un cop hagi acabat la temporada que està a punt de començar, les dues parts s’asseuran i consensuaran què és el millor per a tots, que l’escorta continuï com a peça del primer equip o bé que s’incorpori a l’estructura de la secció. El de Sant Feliu, de 37 anys, ha estat quasi tota la vida al Barça, al qual va arribar amb onze anys procedent del Santfeliuenc. En les converses de renovació, Navarro s’ha avingut a rebaixar-se el salari de manera substancial i, en aquest sentit, l’ha acabat adaptant al rol presumiblement secundari que li assignarà Sito Alonso enguany.

