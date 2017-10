Birgander haurà de jugar amb màscara

El suec Simon Birgander té el nas trencat. El pivot es va donar un cop fortuït en l’entrenament i després de deixar la pista plena de sang va anar a la clínica Teknon amb el fisioterapeuta Xavi Esteve, on li van confirmar la lesió. Tot i això, el jugador ja es va entrenar 48 hores després i va voler jugar, una cosa que diu molt de la seva capacitat d’aguantar el dolor. No és el primer cop que li passa: contra el Dinamo a Tbilisi va jugar sense dues ungles del peu. Birgander anirà a Gran Canària, però haurà de jugar amb una màscara protectora com la que ja va lluir contra l’Iberostar Tenerife. El tècnic Diego Ocampo elogia Birgander: “No passo per alt que li hagin trencat el nas i es vulgui entrenar, estic satisfet dels joves, perquè ho estan donant tot. López-Arostegui i Dimitrijevic van venir a entrenar-se tot i tenir festa perquè volen créixer, és el camí.”