Els errors es paguen

Al MoraBanc se li resisteix el triomf a Europa. Ahir va caure a Itàlia, en un partit que se li va descontrolar a la recta final del segon parcial quan manava per +14 i no va ser capaç de tornar-lo a dominar per molt que hi posés coratge, amb més cor que cap. El tècnic Joan Peñarroya va acabar desqualificat després de rebre dues tècniques a les acaballes per haver-se queixat del criteri arbitral. Ara se situa 0-2 i amb un calendari exigent el mes vinent, perquè haurà d’afrontar tres sortides en les quatre pròximes jornades.

Del tot al no-res

L’equip va sortir molt activat, castigant el rival en les situacions de bloqueig directe i carregant fort el rebot d’atac. Inicialment, el Torí va resistir, però en la recta final de primer quart va començar a cedir terreny. La fermesa al darrere i el control del rebot facilitaven el seu joc dinàmic i de transició, i, amb el rival perdent el nord, va arribar la màxima diferència favorable (26-40, 16’). De manera incomprensible, el MoraBanc es va frenar com si la feina estigués feta –el rival també va apujar el to al darrere, però res de l’altre món– i va permetre-li arribar a la mitja part havent-li posat l’alè al clatell un altre cop (38-42). El temps de descans no li va provar, i la seva apatia sobre el parquet la castigava l’equip italià. Patterson i Vujacic, per dins i per fora, deixaven al descobert les misèries de la defensa andorrana a l’inici del tercer quart, i Okeke, magnífic, dispararia al Torí en la recta final (69-58, 29’). Els de Peñarroya cometien errades impròpies, i a més es van quedar molts minuts atrapats en la defensa zonal plantejada pel rival. Si bé la diferència creixeria encara més a l’inici de l’últim quart (73-60), tres triples seguits, dos de Shurna i un de Blazic, van tornar les constants vitals a l’equip, que no va tenir prou continuïtat ni solidesa en el rebot per capgirar el partit.

Grup A

Jornada 2

Torí - MoraBanc

92 - 86

Unics - París Levallois

17.45 h

Darussafaka - Cedevita

19.15 h

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Torí 4

2 2 0 178 169

Unics 2

1 1 0 76 68

Darussafaka 2

1 1 0 69 64

MoraBanc 2

2 0 2 154 168

Cedevita 1

1 0 1 83 86

París Levallois 1

1 0 1 64 69

La propera (25-10-17)

Cedevita-MoraBanc; Darussafaka-Unics ; París Levallois-Torí.

Grup B

H. Jerusalem - Buducnost

81 - 86

Reggio Emilia - Galatasaray

20.30 h

Bayern - Lietkabelis

20.45 h

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Buducnost 4

2 2 0 168 155

Bayern 2

1 1 0 86 69

Lietkabelis 2

1 1 0 86 72

H. Jerusalem 2

2 0 2 153 172

Reggio Emilia 1

1 0 1 74 82

Galatasaray 1

1 0 1 69 86

Grup C

Lokomotiv K. - Alba Berlín

19 h

Partizan - Lietuvos

20 h

RETAbet Bilbao - Llemotges

20.30 h

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Alba Berlín 2

1 1 0 111 85

RETAbet Bilbao 2

1 1 0 93 83

Lokomotiv K. 2

1 1 0 63 61

Llemotges 1

1 0 1 61 63

Lietuvos 1

1 0 1 83 93

Partizan 1

1 0 1 85 111

Grup D

Tofas Bursa - Herbalife GC

98 - 94

Asvel - Ratiopharm

108 - 77

Zenit - Trento

19.15 h

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Asvel 3

2 1 1 183 162

Herbalife GC 3

2 1 1 191 185

Tofas Bursa 3

2 1 1 171 177

Ratiopharm 3

2 1 1 160 181

Trento 2

1 1 0 85 75

Zenit 1

1 0 1 87 97