La prova del Pionir

El primer desplaçament a Europa del curs coincidirà amb el partit 400 del Barça Lassa en l’Eurolliga. Els de Sito Alonso intentaran celebrar l’efemèride –serà el primer a assolir aquesta fita– amb una victòria a Belgrad, que prolongui el seu esplèndid inici de temporada, amb 5-0 en partits oficials i un joc vistós i vertical que ha fet disparar l’optimisme en l’entorn.

El tècnic blaugrana sap, però, que el partit d’avui no tindrà res a veure amb els últims, sobretot per l’escenari. Al Pionir, sempre s’hi crea una atmosfera particular, intimidatòria per al rival i que dona ales, un plus d’energia als seus. “En els últims dies, hem treballat aspectes per millorar la comunicació en aquest tipus d’ambients. Veurem si ens surten bé”, explicava Sito Alonso, que considera imprescindible no perdre en cap moment la concentració. L’expedició va viatjar ahir a Sèrbia, amb les baixes ja conegudes de Rakim Sanders i el valencià Víctor Claver. La cita obrirà nou dies amb el calendari farcit per al Barça Lassa, ja que hi té fixats cinc partits –comptant-hi aquest– fins al diumenge 29, tres en l’Eurolliga i dos més en la Lliga Endesa.

Cau i net