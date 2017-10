Derrota per créixer

El Barça va perdre ahir a Belgrad el primer partit de la temporada, un enfrontament que des del tram final del primer quart i fins a la meitat del tercer va viure suportant dèficits de dues xifres. Va pagar un preu molt alt pels descosits defensius en situacions de joc desorganitzat, però sempre es va subjectar al partit i l’obstinació li va permetre passar del 55-41 al 82-82 dos minuts abans del final. Ho va fer amb defensa, amb variacions en la disposició natural dels jugadors i amb Heurtel fent-se present. Amb joc, la generositat en l’esforç va tenir premi tot i no completar la remuntada i l’equip, a pesar de la derrota, va tornar amb un bon guió per continuar ferm en l’incipient procés de creixement.

Si bé va arrencar ben posicionat, fent passar tot el joc ofensiu per les mans de Séraphin (7-4), les escomeses sèrbies, molt dinàmiques i utilitzant molt pocs segons de la possessió, el feien anar de corcoll. Estudiat al mil·límetre, Lessort corria el camp quasi com ningú i en tot cas molt més ràpid que Séraphin, i Sito Alonso va haver de treure el francès (15-10). Abans ja havia fet entrar Pressey per incrementar la pressió a la direcció local, però entre poc i res van canviar les coses fins al final del quart (24-13). Precipitat, precari en les ajudes i superat en l’un contra un, l’equip patia perquè havia d’atacar posicionalment i no deixava anar la pilota amb velocitat. La passava amb lentitud, empetitia la pista i feia més gran l’Estrella Roja.

El Barça va sincronitzar-se en una defensa compacta per primera vegada als dos minuts del segon quart (28-18). Fins aquell moment, les directrius de contenció li havien fet figa. La més greu, la defensa de transició, fonamental en el bàsquet actual per no propulsar el rival.

Reagrupat, tornant del descans, l’escassa determinació quan alliberava tirs el va amansir i situar Hanga sobre Rochestie no li donava els resultats esperats, també perquè Séraphin, tot i anotar amb facilitat, desatenia i desguarnia la custodia de la zona (55-41, 25’). Sito va treure el pivot francès –ja no va tornar al partit–, va situar Vezenkov en la posició de tres i, tot i no arribar als triples d’Antic, els blaugrana van falcar la rereguarda. Van deixar d’anar a remolc i Heurtel va entrar finalment en ritme ofensiu.

Primer anotant –7-16 per tancar el quart (62-57)– i després involucrant els companys, harmonitzant els atacs. I si bé Bjelica i Rochestie continuaven sent un maldecap, el Barça havia identificat els arguments per discutir un triomf que mai abans havia estat seu –79-80 després d’una transició de Hanga a 2:54. Havia tornat, però en els últims dos minuts (82-82) no va tenir prou tacte per contestar la convicció i la tenacitat de Bjelica i Rochestie.