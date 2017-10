Piconadora insensible

Enguany l’Uni Girona no fa ostatges. Sense sentiments. Sense perdó. L’Spar Citylift –més físic, amb més múscul i fons d’armari– crema etapes a cop de piconadora, amb brillantor o sense. Ahir Mendizorrotza va patir l’arsenal gironí en un partit dominat amb més frescor en el primer quart i anant al fang en el segon. Amb +16 i una sortida fulgurant dels vestidors, la segona meitat va ser un passeig coral, en què tothom va gaudir, fins i tot quan va acabar el partit, en conèixer la derrota inesperada del Salamanca a casa.

La zona inicial 2-3 del subcampió de lliga va durar el que Núria Martínez –sensacional en la direcció en el primer període– va voler, gairebé gens. La internacional la va trencar de sortida amb la millor fórmula: un triple. Les pèrdues (9 en el descans) eren l’únic llast de les de Surís, que amb el 8-10 a l’equador del primer acte van posar una marxa més en intensitat, aprofitant també els dos triples d’una inspirada Mendy. Un 0-10 deixava ben encarrilat un segon quart molt més travat.

L’equip vitorià, dur i cercant el contacte, intentava aferrar-se al matx amb el 17-21 als tres minuts. I el partit va anar al fang. Aquí, Traoré i Colhado van saber moure’s també a gust a la pintura i des del tir lliure –set de gairebé consecutius–. I això sense Evans, que amb tres faltes va entrar i sortir de seguida. Un 0-9 ho posava tot en ordre (17-30), amb l’ajuda inestimable del 23% en tirs de dos de les locals en els primers 20 minuts de partit. L’exhibició en el rebot (11 més en el descans, amb 9 de Colhado) va ser clau per al 25-41 de la mitja part, amb la brasilera sense deixar cap segona opció de tir al rival.

La intensitat i el ritme no van baixar gens ni mica en la represa. El partit europeu jugat 48 hores abans i l’excursió de set hores a la carretera van ser ahir fets totalment anecdòtics. I és que aquest Girona sembla que no entén enguany el bàsquet d’una altra manera, córrer, córrer i córrer, com els agrada a Rosó Buch i companyia. El 0-12 de sortida (25-53) va permetre a Eric Surís viure una altra tarda a l’oficina, contemplant el +28 i com l’amfitrió necessitava quatre minuts per anotar la primera cistella. Va tornar la frescor en un matx més alegre per a les visitants, que a més es recolzaven en un bon dia en el triple.

Les recuperacions van estar a l’ordre del dia en un conjunt gironí que també va saber utilitzar les mans i fer-se un fart de traps en la defensa dels bloquejos directes. Shante Evans, més centrada, va tancar amb el 40-66 un tercer quart notable, amb prou joc col·lectiu i moments brillants en les passades extres (14 assistències en total).

El darrer període va servir per repartir minuts i esforços, amb un Araski ja entregat. Minuts de les escombraries que Conde i Buch van aprofitar per fer caixa, en un partit ja força trencat, accelerat, desordenat i d’intercanvi de cistelles. Habitual en un partit sentenciat, en què l’Spar Citylift va arribar als 88 punts, la millor anotació enguany en lliga i Eurocup. Van fortes.