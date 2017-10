La Penya s’enfonsa a la segona meitat (94-69)

La Penya continua sense conèixer la victòria a l’ACB i aquest migdia ha perdut clarament a la pista del Gran Canària on ha rebut un correctiu a la segona meitat. Els verd-i-negres han abaixat els braços i els canaris els han passat per damunt. La Penya rebrà la setmana vinent al Palau Olímpic el Betis, un rival directe i on segurament ja podrà comptar amb el fitxatge del base Maalik Wayns.

El Divina Joventut ha fet una sortida excel·lent, marcant el ritme i agafant el comandament del joc i del marcador. Els verd-i-negres han tapat bé en defensa als canaris i jugant amb intel·ligència en atac. Un triple de Vidal ha donat el màxim avantatge del partit als homes de Diego Ocampo (15-24). Però l’Herbalife Gran Canària ha reaccionat i només ha necessitat un minut i mig per fer un parcial de 9-0 i empatar el partit (24-24). En aquest sentit ha estat clau l’entrada de Marcus Eriksson que sortint de la banqueta ha estat capaç d’anotar 16 punts i fer 20 de valoració. En aquesta fase la Penya no ha trobat el seu director de joc -avui es podria fer oficial el fitxatge del base Maalik Wayns- i l’equip l’ha aguantat el jove Birgander. Tot i només tenir 19 anys el jove, amb una màscara perquè té el nas trencat, ha anotar vuit punts seguits. Abans del descans la major velocitat canaria li ha donat una petita renda (41-37).

Al segon temps però les coses han canviat radicalment. La Penya ha encaixat un parcial de sortida de 9-0 i els ànims verd-i-negres han caigut en picat. Fins el punt que han perdut la confiança, han començat a perdre pilotes (23). El desavantatge ha anat creixent progressivament fins els 32 punts en un tercer quart per oblidar. El darrer període, ja sense opcions, el partit ha estat de tràmit i els canaris s’han divertit amb alley-hoops i transicions ràpides.