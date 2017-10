Desapareixen del mapa

El Divina Joventut continua sense conèixer el triomf però ahir per primera vegada no va competir. Els verd-i-negres van fer una segona part per oblidar on van arribar a perdre de 32 punts. La Penya va tornar a evidenciar que té un problema en la posició de base. En aquest sentit, l’arribada del base Maalik Wayns sembla imminent.

El matx va tenir dues cares molt diferents. Un primer temps on la Penya va jugar a un gran nivell, arribant a dominar de nou punts (15-24) i creant problemes al Gran Canària. Però l’entrada d’Eriksson va revolucionar-ho tot amb 16 punts i 20 de valoració en 15 minuts. En el descans, però, el partit estava obert (41-37).

Però la sortida del vestidor va ser inexplicable. Primer un parcial de 9-0 va fer que la diferència creixés per sobre els 10 punts. A partir de llavors als verd-i-negres els van entrar dubtes, van perdre la confiança i inconscientment va abaixar els braços fruit de la impotència. La Penya va perdre 23 pilotes, moltes de les quals en primera línia, la qual cosa facilitava contracops sense oposició. El matx es va trencar i la Penya, també. A vuit minuts del final la diferència ja era de trenta punts i només el punt d’honor final de jugadors com Ventura i Vidal van servir per evitar el correctiu. Amb ells, Birgander va ser l’únic que es va salvar de la desfeta. La Penya té ara dos partits seguits a casa –Betis i Guipúscoa– em què no poden fallar perquè són rivals directes i perquè necessiten guanyar ja.

