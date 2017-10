Recuperar el joc perdut

El Barça torna al Palau després de voltar món i perdre els dos primers partits de la temporada. Jugar a casa és sempre una bona manera per tornar a fer les coses ben fetes durant molts minuts o, com a mínim, per no fer-ne gaires de malament, perquè l’afició està del teu costat i t’auxilia quan la dinàmica del partit es torça. El Barça ha començat la temporada amb força i personalitat, però té molta feina a fer, i avui l’exigència li vindrà imposada pel Zalgiris (21 h, Esport3).

El conjunt de Sarunas Jasikevicius ha canviat mig equip, però el patró de plantilla i joc és el mateix de la temporada passada perquè, no s’ha d’oblidar, després d’un 6-9 en la primera volta els lituans van acabar signant un 8-7 en la segona, quan als favorits ja no se’ls pot agafar a peu canviat. Micic i Dee Bost –base el nord-americà, afectat d’una petita lesió i que va reaparèixer diumenge en la lliga, debutarà avui en l’Eurolliga– ocupen el lloc de Westermann (CSKA) i Lekavicius (PAO), mentre que Davies i White han entrat en la rotació interior per Lima i Motum (Anadolu). En la posició d’aler, després de fitxar Royce O’Neale (Herbalife) i veure com els Utah Jazz se l’emportaven, han incorporat el francès Axel Toupane, jugador residual durant dues temporades a l’NBA. A Toupane se li projecten moltes virtuts, però de moment encara és un jugador amb més capacitat física que joc.

Arrencada i cloenda