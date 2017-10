Somriures a Memphis

No era un inici de curs senzill per als Grizzlies. Es venia d’un estiu amb sacseig a la plantilla –van marxar Tony Allen, Vince Carter i Zach Randolph– i dos dels tres primers partits els enfrontava amb els Warriors i els Rockets, possiblement els de més nivell a l’oest. Però, l’equip n’ha sortit amb 3-0, i el convenciment que va pel bon camí. Això sí, tenint claríssim que això tot just ha començat.

Marc Gasol va tornar a excel·lir en atac, assumint responsabilitat quan el rival tibava la corda a principis de tercer quart (65-53, 28’). Acabaria firmant 26 punts (8/15 en tirs i 10/10 en tirs lliures), però com el mateix pivot admetria al final del partit, va ser la feina defensiva la que va permetre girar la truita en la recta final i convertir el 88-78 a 6:22, en el 90-98 definitiu. El 2-20 deixa clar fins a quin punt es va frenar tot el ritme ofensiu d’un equip com els Rockets. De fet, en tota la temporada passada la mínima anotació va ser de 93 punts. “Quan un té confiança en la seva defensa, la tindrà al final del partit. No has de posar gaire pressió en l’atac”, explicava el català. Conley, ben vigilat, no va tenir un dia inspirat en atac –17 punts però un 3/10 tirs de camp–, però en va anotar 12 en la reacció final de l’equip de Memphis i sense errar cap tir lliure. Per part dels Rockets, Harden va ser el millor (22 i 8 assistències), si bé els va penalitzar molt el desencert en el triple. Acabarien amb 9/38, un pírric 23,7%.

Els Spurs també

Els Grizzlies lideren l’oest amb 3-0, el mateix balanç que l’equip texà. Els de Popovich, encara sense Leonard ni Parker, no han deixat que cap dels seus rivals hagi arribat al centenar de punts. Els Raptors s’hi van quedar a prop en la seva visita a l’AT&T, però els va pesar el dèficit en el rebot –55 a 34, amb 18 captures en atac dels locals–, en un partit en el qual Pau Gasol no va estar gens fi. Titular, el de Sant Boi va fer només 1 punt (0/6 tirs de camp i 1/2 lliures) si bé va aportar en altres facetes: 7 rebots, 4 assistències i 3 taps. Els millors en els Spurs van ser Aldridge (20 i 8 rebots) i Dejounte Murray, base de segon any (16, 14 i 6 assistències).

La jornada

Pistons - Sixers

86 - 97

Heat - Hawks

104 - 93

Rockets - Grizzlies

90 - 98

Bucks - Hornets

103 - 94

Mavs - Warriors

103 - 133

Spurs - Raptors

101 - 97

Nuggets - Wizards

104 - 109

Suns - Kings

117 - 115