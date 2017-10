Hi ha un problema de base

Tercera derrota consecutiva del Barça Lassa, que ha perdut les sensacions i el joc que havia demostrat en l’inici de campionat quan va encadenar cinc victòries seguides. I tot plegat comença des del base. Heurtel ahir no va tenir el dia en atac, i ell i Pressey segueixen sense convèncer en la direcció de joc blaugrana. Una cosa que tenia clara Jasikevicius, que tornava al Palau després de l’interès del Barça a l’estiu per fitxar-lo, i també ho sap el director esportiu Nacho Rodríguez, un base històric. Sito ha de trobar la fórmula perquè l’equip no deixi de rodar quan Heurtel no anota. Els blaugrana van encaixar així la primera derrota del curs al Palau Blaugrana. Queda molta feina per fer, però sense temps, perquè avui mateix l’equip ha marxat a Milà, on demà té un altre compromís difícil.

Sito va situar un cinc titular amb Séraphin –cinc minuts contra l’Estudiantes– i amb Koponen. I van ser ells dos els que van liderar els blaugrana en els primers minuts amb sis punts cadascun (12-9). Però el Zalgiris si alguna va demostrar és tenir molt clars els conceptes del joc, movent de manera excel·lent la pilota amb constants talls i doblant la pilota fins a trobar una bona opció de tir. Va ser, curiosament, amb el serbi Mcic com a motor dels lituans anotant nou punts en el primer temps quan tenia 3,5 punts de mitjana per partit. El Zalgiris va fer molt millor el treball col·lectiu que un Barça que tornava a tenir llacunes en la direcció del joc perquè Heurtel no només no dirigia, sinó que no anotava, i Pressey tampoc –0 punts entre tots dos–. El Zalgiris continuava seguint el seu pla inicial i provocant pèrdues de pilota del Barça (5 en els primers 8 minuts). Defensivament, però, aquesta vegada el Barça no va estar a l’altura perquè Pangos va fer un recital aprofitant alguns errors dels seus defensors, que passaven per darrere dels bloquejos (23-30).

Flotant Pressey

Al base nord-americà el van deixar llançar cada vegada evidenciant que no té bona mà i no té confiança. Jasikevicius ho tenia claríssim. Els blaugrana jugaven més per impulsos i sobrevivien gràcies a accions individuals de Hanga, Séraphin i Koponen. La resta no apareixien i Sito Alonso necessitava que algú més fes un pas endavant. L’opció de Navarro com a revulsiu tampoc es va utilitzar. La sortida del vestidor es preveia clau. I el que es va poder veure va ser que els lituans tenien molt clara la missió. L’ex-Gran Canària Pangos continuava fent una demostració de tècnica individual i de jugar per parelles. Els blaugrana no trobaven solucions.

Sense Séraphin ni Tomic

Sito Alonso decidia deixar a la banqueta Séraphin i Tomic perquè el Zalgiris no jugava amb un cinc pur i d’aquesta manera feien anar de corcoll els blaugrana. Una nova cistella de Pangos (16) situava la màxima diferència del matx (50-58). La reacció, però, va venir des de la defensa deixant clavat el Zalgiris en atac, i Moerman va disposar del triple per empatar (54-57), però va errar. En el següent atac, Mcic catapultava els seus amb un triple (54-60). Abans d’arribar a la fi del tercer quart es va passar del possible empat a veure com els lituans tornaven a obrir forat (54-62).

Jankunas va jugar?