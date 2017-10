Wayns ja és el nou director d’orquestra de la Penya

Maalik Wayns, un nord-americà amb passaport de Bielorússia, és el nou fitxatge del Divina Joventut. L’acord entre el club i el jugador es va tancar diumenge però els darrers detalls del contracte no es van tancar fins ahir. El jugador ja és a Badalona i podrà debutar diumenge contra el Betis. L’arribada de Wayns està motivada per la poca fiabilitat que hi ha hagut fins ara a la direcció. El teòric base titular Mavra no està rendint al nivell i no es confia en ell almenys com a director de joc. Ara se’l situarà a la posició d’escorta. Dimitrijevic (19 anys) encara necessita rodatge i l’opció de Richard de base no ha funcionat. És per això que, igual com el curs passat amb Vasiliauskas, que va ser substituït per Terry Smith, s’ha mogut fitxa ràpidament perquè l’ACB no s’atura i el 0-4 en la lliga no permet relaxació.

Wayns abans d’anar al Maccabi Rishon va jugar a l’Enisey rus, en el qual només va prendre part en set partit. En aquest període va tenir unes estadístiques fluixes (4 punts, 2 assistències, 1,7 rebots i només 16,6 minuts de mitjana). Després de dos mesos va fer les maletes cap a Israel i aquest estiu va signar amb els Mavericks (NBA), però ha estat acomiadat.

Jordi Martí, el director esportiu de la Penya, diu que amb Wayns tapen una de les mancances que tenia l’equip i es pot ajudar Richard: “És un jugador que té personalitat i pot liderar la posició de base. Tot i tenir 26 anys pot ser un líder, que és el que ens falta, com també saber estar a la pista en moments complicats. Anota de tres i penetra, i també ens pot ajudar a l’explosió de l’equip, perquè va jugar amb Richard i jugaven bé i el pot ajudar a fer un salt més.” Ocampo també considera que el seu desig de fitxar per la Penya ha estat determinant: “Ja ha jugat a Europa, té facilitat ofensiva, treu faltes i estic content perquè ha volgut venir, no ha estat gens fàcil fitxar-lo i ha estat clau que ell volgués venir i ens vindrà molt bé per assolir un bon nivell de joc.”