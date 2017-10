Això no rutlla

El MoraBanc està en un forat i no troba la manera de sortir-ne. Ahir va visitar la pista del Cedevita, amb la intenció de purgar-hi tots els mals i en va sortir escaldat: va rebre un adobat que va tornar a posar al descobert tots els seus dèficits. Per tercer partit seguit, va encaixar més de 90 punts, va tornar a perdre la lluita pel rebot –que Blazic sigui el millor en aquest aspecte (6) és preocupant– i, per rematar-ho, va estar negat en el triple (5/17) i els tirs lliures (14/25, un impropi 56%). Encara no hi ha res perdut a Europa, però és clar que l’equip necessita reactivar-se immediatament si no vol veure compromès el passi a la fase següent. Però abans del duel de la setmana que ve contra el Levallois hi ha el partit de diumenge contra l’Iberostar. Un partit sobre el qual Francesc Solana va posar ahir el focus. “És important per a la història del nostre club”, va dir el director general.

A remolc

L’equip va entrar al partit amb el peu esquerre, concedint molt al rival, que no va perdonar-lo (23-13, 7’). La feina dels pivots, sobretot Karnowski i Stevic, i alguna inspiració individual –al segon quart, Walker–, donava aire al MoraBanc i pal·liava el seu desencert a l’arc –el primer triple arribaria al minut 16– i també des del tir lliure (8/16 ja a la mitja part). Amb tot, res estava perdut en el pas pels vestidors (45-39). Si bé Nichols exercia de factor desequilibrant, els de Joan Peñarroya s’aferraven al partit i, amb Blazic i Jelinek acompanyant Karnowski, va fer l’efecte que podia entrar de ple en la lluita per la victòria (56-50, 26’). Però el grup, inconstant, va encallar-se en la defensa zonal plantejada pel Cedevita i va tirar la tovallola amb un 13-0 a l’inici del darrer quart, que va estripar-ho tot definitivament (79-57, 34’).

Grup A

Jornada 3

Cedevita - MoraBanc

91 - 73

París Levallois - Torí

73 - 79

Darussafaka - Unics

78 - 69

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Darussafaka 6

3 3 0 232 216

Torí 6

3 3 0 257 242

Unics 5

3 2 1 221 214

Cedevita 4

3 1 2 257 244

París Levallois 3

3 0 3 205 224

MoraBanc 3

3 0 3 227 259

La propera (01-11-17)

Torí-Darussafaka; Cedevita-Unics; MoraBanc-París Levallois

Grup B

Buducnost - Galatasaray

87 - 78

Lietkabelis - Reggio Emilia

75 - 82

H. Jerusalem - Bayern

83 - 91

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Bayern 6

3 3 0 270 209

Buducnost 6

3 3 0 255 233

Reggio Emilia 5

3 2 1 230 228

Lietkabelis 4

3 1 2 218 247

H. Jerusalem 3

3 0 3 236 263

Galatasaray 3

3 0 3 218 247

La propera (01-11-17)

R. Emilia-H. Jerusalem; Buducnost-Bayern; Galatasaray-Lietkabelis

Grup C

Llemotges - Alba de Berlín

65 - 73

Lietuvos - Lokomotiv K.

85 - 93

RETAbet Bilbao - Partizan

92 - 96

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Lokomotiv K. 6

3 3 0 231 205

Alba Berlín 5

3 2 1 243 225

RETAbet Bilbao 4

3 1 2 276 277

Llemotges 4

3 1 2 224 227

Lietuvos 4

3 1 2 259 266

Partizan 4

3 1 2 261 294

La propera (01-11-17)

Lokomotiv K.- Bilbao; Llemotges-Partizan; Alba de Berlín-Lietuvos

Grup D

Ratiopharm - Herbalife GC

97 - 87

Trento - Tofas Bursa

88 - 91

Asvel - Zenit

88 - 85

Equip Pts PJ PG PP PF PC

Asvel 5

3 2 1 271 247

Tofas Bursa 5

3 2 1 262 265

Ratiopharm 5

3 2 1 257 268

Zenit 4

3 1 2 253 255

Trento 4

3 1 2 243 247

Herbalife GC 4

3 1 2 278 282

La propera (01-11-17)