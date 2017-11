És més que un partit

El Divina Joventut és conscient que avui hi ha en joc més que un partit. Una hipotètica victòria donaria molta calma durant l’aturada de l’ACB, permetria acoblar Wayns, que s’ha entrenat poc amb els seus companys, donaria estabilitat al projecte i trauria pressió als verd-i-negres. El club n’és conscient i per això farà avui la presentació de tots els seus equips de bàsquet base en el descans i al final del matx estrenarà una iniciativa on els alguns socis podran xerrar amb dos dels jugadors tot fent un pica-pica. La festa pot ser completa amb el permís de Norel, el principal perill del rival.