Repeteix rival, no escenari

L’ACB i l’Eurolliga són dues històries diferents. És el que tothom ha de tenir clar. El triomf blaugrana de divendres ja és història, i ara el que fa falta és repetir el triomf, encara que sigui sense la contundència de fa 48 hores, per establir la calma al Palau Blaugrana i deixar treballar l’equip en aquesta aturada de la competició. El duel va ser una constant la temporada passada, ja que els dos equips es van veure les cares sis vegades en la lliga ACB, en la copa i en la final ACB. En les dues ocasions, els valencians, amb Pierre Oriola a les seves files, van eliminar els blaugrana. Però enguany la història és diferent.

Sito podrà disposar de tots els seus jugadors, mentre que el València està començant a pagar el desgast de la doble competició i, a més, Abalde es va lesionar en la roda d’escalfament de divendres, Diot passarà pel quiròfan i Latavius Williams ni tan sols ha arribat a debutar. La presència de veterans, com San Emeterio i Rafa Martínez, dona un plus a l’equip valencià, però caldrà veure com estan físicament per superar la intensitat defensiva del Barça. S’espera que en el partit tingui minuts de joc Víctor Claver i Juan Carlos Navarro, que van estar inèdits divendres.

350 partits de Ribas

El matx serà especial per a l’escorta badaloní, que arribarà als 350 partits a l’ACB, on ha defensat la samarreta del Joventut, el Baskonia, el València i el Barça. Fins ara ha tingut una mitjana de 7,4 punts i 8,3 de valoració.

Vezenkov quedarà fora