Abonats al patiment

L’aturada de la lliga arriba amb els ànims calmats a Badalona després de tornar a superar un rival directe com és el Guipúscoa. El Divina Joventut, però, està abonat als finals d’infart, igual com els dies del MoraBanc i el Betis. Els verd-i-negres tenen ara dues victòries de marge respecte a les places de descens tot i tenir un partit menys –l’ajornat a la pista de l’Estudiantes–. Després de l’aturada, toquen dos desplaçaments seguits: a Màlaga i a Fuenlabrada.

La Penya, però, està fent una cosa ben feta: fer-se fort a casa i no fallar contra rivals de la seva lliga. Ahir semblava que els verd-i-negres viurien per fi la primera victòria plàcida. Doncs tampoc. Els de Diego Ocampo van fer una sortida d’un nivell impressionant, sense fissures, excelsa. El Guipúscoa estava literalment grogui i la Penya li passava pel damunt. Abans d’arribar al final del primer quart dominava de 17 punts (25-8). Però els de Porfi Fisac, sense estrelles però amb un pla de partit clar, van continuar fent les coses ben fetes, ordenades. I amb Norel ben frenat i Swing desconnectat –va acabar amb 0 punts, tot i tenir una mitjana de 13,5 punts per partit, i -11 de valoració–. Però va ser Agbelese qui va començar a fer mal aprofitant que Jordan era a la banqueta per faltes. El matx es va igualar (40-36 en el descans).

En la segona part van aparèixer Gielo amb accions clau, López-Arostegui amb triples decisius i Vidal, que va exercir de líder constantment. Els nou punts finals no reflecteixen la igualtat que va viure el partit.