Aquest és el camí

El d’ahir era el cinquè duel per als dos equips en els últims deu dies. El calendari genera desgast i aquest fet va quedar palès en un ritme no tan viu com altres dies i molts errors forçats i no forçats (30 pèrdues entre ambdós). Sigui com sigui, el Barça Lassa va embutxacar-se un partit gens fàcil, sabent mantenir a to les escomeses del rival fins als darrers segons, i que el situa segon –empatat amb tres equips més–, darrere el líder, el Madrid.

Inici apàtic

Els dos equips van començar el partit freds, imprecisos i concedint molt rebot d’atac al rival. Els blaugrana hi van entrar especialment erràtics, i els seus errors els castigava el València que, amb Pleiss de protagonista –ja fos en continuacions o rebot ofensiu–, va obrir forat gairebé sense voler-ho (5-11, 7’). Sito va iniciar les rotacions, a la recerca de la fluïdesa i tensió defensiva. Pressey i Tomic van personificar la variació d’escenari. Hi havia dificultats per trobar el triple –els taronja hi van tenir cura després del partit de divendres–, i la producció del croat a la pintura va ser vital per girar la truita. La inèrcia adquirida, també al darrere controlant el rebot defensiu, van aprofitar-la els titulars per imprimir una marxa més en ritme i disparar-se (35-24, 19’). En la mitja part, +8 per als blaugrana, però el peatge d’una tercera falta prematura a Heurtel.

Resistència