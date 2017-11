Test de xoc

Una vegada acabat l’entrenament d’ahir, Sasa Vezenkov se’n va anar al seu país per incorporar-se amb la selecció i disputar, demà contra Finlàndia i dilluns contra Islàndia, els partits de classificació per al mundial 2019. A banda d’ell i Kurucs, per ara no és previst que cap altre jugador de la plantilla blaugrana disputi cap partit amb la seva selecció.