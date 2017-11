Triomf aclaparador en l’homenatge a Navarro (89-67)

Ha estat una nit rodona, al Palau. Ha començat amb una gran dosi d’emotivitat per l’homenatge a Navarro pels vint anys des del debut amb la samarreta del Barça –en l’acte, hi han participat excompanys de La Bomba en el seu trajecte pel club blaugrana, i hi han tingut protagonisme les seves filles (Lucía i Elsa) així com Andrés Iniesta i el president Josep Maria Bertomeu–, i ha acabat millor, amb un recital dels de Sito Alonso. L’equip ha sabut minimitzar el Maccabi i l’ha fet miques, arribant a un +32 a mitjans de tercer quart (81-49, 34’), just abans que el capità fes la seva aparició al parquet, per jugar el tram final per deliri dels aficionats.

Des del principi, el Barça Lassa ha trobat el ritme que més li convenia, amb Heurtel dirigint les operacions, i Séraphin fent mal des dins i Sanders de fora. Tot i els intents d’apujar el nivell físic dels grocs, els blaugrana hi han sabut donar resposta, amb Claver actuant de tres, i a principis del segon quart la diferència ja era substancial (25-11, 12’). En aquesta ocasió, les rotacions no han afectat l’equip, que ha continuat collant el rival al darrere –a mitja part, 0/9 tirs entre Cole i Jackson– i, amb el control del rebot i l’encert del triple, ha obert un forat immens a la mitja part (44-24).

El pas per vestidors no ha fet baixar la concentració i la tensió de l’equip, que ha pogut mantenir el seu avantatge i, en alguns moments, fins i tot ampliar-lo més enllà dels 30 punts. En el tram final i ja amb tot decidit, ha saltat a la pista Navarro i ha fet un bàsquet, una bomba marca de la casa per posar el colofó a un triomf molt coral (25 assistències) i amb els onze jugadors que han participat –Pau Ribas no ha jugat– anotant. El màxim ha estat Koponen amb 20.