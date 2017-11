El Palau es rendeix a Navarro

Va ser un acte senzill, però tremendament sentit. Un tribut a un jugador irrepetible, que va celebrar ahir a casa seva, al Palau, els vint anys del seu debut amb la samarreta del Barça, el 23 de novembre del 1997, contra el Covirán Granada i també davant de l’afició blaugrana. I, pel camí, dues dècades a can Barça –amb el parèntesi de l’any en els Grizzlies, el 2007/08–, en què Juan Carlos Navarro s’ha convertit en una llegenda pel que ha aconseguit (títols i guardons individuals).

Faltaven 7:30 per al salt inicial i l’speaker, Aleix Santacana, va cridar el protagonista perquè es dirigís al centre de la pista. Amb el Palau tot dempeus, van anar sortint del túnel de vestidors excompanys de diferents etapes de la trajectòria en el club blaugrana lluint una samarreta per a l’ocasió, on es podia llegir al darrere la inscripció “Ets la Bomba!” Entre els que van saltar al parquet hi havia Roger Grimau, Jordi Trias, Gianluca Basile, Roberto Dueñas, Quique Andreu, Xavi Fernández, Rafa Jofresa, Alfons Alzamora i Víctor Sada. El moment culminant va ser l’entrada d’Andrés Iniesta –un bon amic de Navarro–, juntament amb el president, Josep Maria Bartomeu, i el directiu responsable de la secció, Joan Bladé. El futbolista li ha entregat un trofeu en forma de cistella de bàsquet. En la seva aparició, Bartomeu ha rebut alguns xiulets.

L’acte, que ha durat prop de cinc minuts i ha permès veure Navarro emocionat diverses vegades, s’ha rematat amb un vídeo emès pel videomarcador on es recollien vint cistelles de la seva etapa blaugrana; un regal d’unes vambes personalitzades i commemoratives que li han entregat les seves dues filles (Lucía i Elsa) i el mosaic que ha desplegat el Palau. En el partit, tot s’ha arrodonit quan ha saltat a la pista a 5:57 del final per a deliri dels aficionats. I els ha correspost amb una cistella en l’últim minut. Una bomba, és clar.