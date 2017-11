Paraules majors

El FC Barcelona Lassa enceta aquesta tarda a Moscou, a la pista del CSKA (18h, Esport3), el tram del calendari que explicarà fins on poden arribar aquesta temporada les seves intencions. Després de nou enfrontaments, sis dels quals al Palau Blaugrana, i amb un balanç de 4-5, és l’hora de veure el grau de profunditat argumental que positivament té l’equip de Sito Alonso.

Els blaugrana, que van començar a tota velocitat i que van malviure els últims deu dies d’octubre tractant amb una ratxa de cinc desfetes consecutives, han superat el novembre amb un notable alt, guanyant sis dels vuit partits jugats coincidint amb la tornada en l’equip de Rakim Sanders. Amb ell, els conceptes defensius d’Alonso han començat a solidificar-se, particularment des del moment que el nord-americà ha entrat en el cinc inicial i Adam Hanga ha quedat reubicat a la posició d’escorta. La disposició passarà avui un test d’estrès contra un equip atapeït de talents ofensius exquisits.

A Moscou no serà possible competir-hi amb un mínim de garanties sense una molt bona defensa de l’un contra un, i això implica també la protecció del rebot en cistella pròpia, allò que en aquestes nou primeres jornades cap equip ha fet tan bé com els blaugrana i que avui es mesurarà amb un dels millors equips en rebot a cistella contrària. El rebot defensiu evita segones i terceres oportunitats, però també ha permès al Barça augmentar el nombre de possessions que juga, sent un dels que més n’acredita per partit.